شكرا لقرائتكم خبر عن «العبيكان للزجاج» تتقدم بطلب الانتقال من «نمو» إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في 23 ديسمبر الماضي، على الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية. الدمام - شريف احمد - قدمت شركة العبيكان للزجاج، اليوم، طلب الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية "تاسي".وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تقديم الطلب جاء من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في 23 ديسمبر الماضي، على الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.