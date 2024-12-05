الاقتصاد

«العبيكان للزجاج» تتقدم بطلب الانتقال من «نمو» إلى «تاسي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدمت شركة العبيكان للزجاج، اليوم، طلب الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية "تاسي".
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تقديم الطلب جاء من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في 23 ديسمبر الماضي، على الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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