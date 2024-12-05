الاقتصاد

«إدارات»: تعديل اتفاقية مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات تعديل الاتفاقية الإطارية مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لمدة 3 سنوات لمركز التعافي من الكوارث والخدمات المدارة.
وقالت شركة إدارات في بيان على تداول : إن تعديل الاتفاقية جاء بناء على رغبة الهيئة لتصبح بقيمة 8.785 مليون ريال، بدلا من 20 مليون ريال، بناء على العرض المالي المقدم من "إدارات".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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