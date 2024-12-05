شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: تعديل اتفاقية مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات تعديل الاتفاقية الإطارية مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لمدة 3 سنوات لمركز التعافي من الكوارث والخدمات المدارة.
وقالت شركة إدارات في بيان على تداول السعودية: إن تعديل الاتفاقية جاء بناء على رغبة الهيئة لتصبح بقيمة 8.785 مليون ريال، بدلا من 20 مليون ريال، بناء على العرض المالي المقدم من "إدارات".
وقالت شركة إدارات في بيان على تداول السعودية: إن تعديل الاتفاقية جاء بناء على رغبة الهيئة لتصبح بقيمة 8.785 مليون ريال، بدلا من 20 مليون ريال، بناء على العرض المالي المقدم من "إدارات".