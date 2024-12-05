شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.4% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 11931 نقطة، وبتداولات بلغت 5.885 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 410.306 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.150 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 162 شركة ارتفعت أسهم 162 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 71، من بين 245 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، وتمكين، وجاكو، ومجموعة إم بي سي، والأسماك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تشب، وكابلات الرياض، ورتال، وأكوا باور، وإكسترا، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤش السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 30901 نقطة، وبتداولات بلغت 62.781 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 7.556 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 65.723 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 59 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 23، من بين 105 شركة مدرجة في السوق الموازية.

