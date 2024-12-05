شكرا لقرائتكم خبر اختتام النسخة الثانية من برنامج «بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم برنامج «بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني» في نسخته الثانية، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني لأعضاء النيابة العامة، ودعم أعمالهم ذات الصلة في المجال، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

واستهدف البرنامج الذي عُقد على مدى 3 أشهر في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني؛ أكثر من 150 مشاركاً من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة، كما سلط الضوء على أساسيات الأمن السيبراني واحتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية وجمعها وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.

واشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النيابة العامة، والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" على تقديم دورات تدريبية أتاحت للمشاركين بها مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.