اتفاقيتان تدشنان ملتقى الأعمال السعودي الصيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق ملتقى الأعمال السعودي الصيني في بكين الأربعاء (4 ديمسبر)، شارك فيه وفد سعودي كبير من قطاع الأعمال، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل، واتحاد الغرف التجارية، وممثلين عن الحكومة الصينية والمجلس الصيني للترويج للتجارة الخارجية.



حضر المتلقى ممثلون عما يقارب 160 منشأة صينية وأكثر من 20 منشأة طبية سعودية، ارتكز الملتقى على توثيق العلاقات بين القطاعين الخاص الصيني والسعودي، وبحث المجتمعون الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين أمام القطاع الخاص.



استهل رين هونغ رئيس المجلس الصيني سلترويج التجارة الدولية، الملتقى بالترحيب بالجانب السعودي المشارك بالملتقى، وأشار إلى تنامي العلاقات بين بكين والرياض في قطاع الأعمال على وجه الخصوص.



وأكد الجلاجل أهمية العلاقات بين السعودية والصين ومدى عمقها، وأثنى على تطور المجال الصحي في الصين وبخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع الطبي عموماً واستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع على وجه الخصوص.



من جهته أكد الدكتور عادل منشي مدير الاستثمار في وزارة الصحة أهمية استثمار الشركات الأجنبية ومنها الصينية في السوق السعودية التي تعد إحدى أكبر الأسواق في المنطقة، كما أشار إلى الحزم العديدة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية للقطاع الخاص أمام المنشآت الدولية للاستثمار في المملكة؛ ومن بينها الشركات الصينية.



وعلى هامش الملتقى؛ عقدت شركة عشرة مليون (يرجى التأكد من اسم الشركة)؛ اتفاقيتين الأولى مع مع شركة تراكنق Truking وهي شركة طبية بصناعة الأدوية وتغليفها ومقرها مدينة تشانشا في مقاطعة خونان الصينية، في حين وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة هيلز heals وهي شركة صينية تقدم الرعاية الطبية والتشخيص السريري وصرف الأدوية للمسافرين بالتعاقد مع التأمينات الطبية؛ ومقرها هونج كونج.



وقع الاتفاقيتين الدكتور عيسى العرجاني رئيس مجلس إدارة شركة 10 مليون (يرجى التأكد من المنصب وكذلك الشركة)، وممثل الشركتين الصينية بحضور وزير الصحة السعودي وعديد من ممثلي القطاع الصحي في الصين والسعودية.



وأكد العرجاني أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، وتقديم أحدث التقنيات والحلول الطبية للمرضى في المنطقة.



وقال "نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا في توفير رعاية صحية متميزة للمجتمع. من خلال الشراكة مع شركات صينية رائدة، سنتمكن من الوصول إلى أحدث الابتكارات الطبية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة بأسعار معقولة."



وأضاف العرجاني أن هذه الاتفاقيات تغطي مجالات متنوعة في القطاع الصحي، وبخاصة في مجالات توريد الأجهزة الطبية، التدريب الطبي، البحث والتطوير.



وقال: "نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في تطوير القطاع الصحي في المملكة وتعزيز مكانته كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة."