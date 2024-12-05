شكرا لقرائتكم خبر عن دليل استخدام تقنية الشريحة المدمجة eSIM بالسوق المصرى.. وخطوات التفعيل والان مع تفاصيل الخبر

دخلت تقنية الشريحة المدمجة eSIM رسميًا السوق المصري، بعد استكمال الاختبارات الفنية من قبل مشغلي خدمات المحمول الأربعة. وتُعد هذه التقنية خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين تجربة مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي.

الشريحة المدمجة eSIM هي بديل متطور عن شرائح المحمول التقليدية، حيث تتيح للمستخدمين التبديل بين شركات الاتصالات بسهولة دون الحاجة إلى شريحة فعلية. وتمتاز بمستوى أمان أعلى لكونها مدمجة داخل الجهاز، مما يجعلها أقل عرضة للسرقة أو إساءة الاستخدام.

كما توفر هذه التقنية مرونة كبيرة للمستخدمين، حيث يمكنهم تفعيل أرقام جديدة أو نقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة ودون انقطاع الخدمة، مما يسهم في تحسين استمرارية وجودة خدمات الاتصالات.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم الابتكار التقني وتحقيق أهداف قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، خاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الاتصالات.

إليك دليل استخدام شريحة إي سيم، وخطوات التفعيل: