شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل سجلت 72.29 دولار لخام برنت و68.54 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 5-12-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية هبطت اليوم الخميس، في ضوء توقعات بزيادة محتملة في إنتاج النفط من إدارة ترامب خلال العام المقبل وبالتزامن مع إعلان إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات بأكثر من المتوقع بينما انخفضت مخزونات الخام الأمريكية.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت72.29دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.54دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.94دولار للبرميل.



