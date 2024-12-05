شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الجودة: توعية بالمواصفات الدولية والمحلية المعنية بالغذاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع لا سيما نتيجة التقدم التكنولوجي والتطبيقات الصناعية الحديثة مما يمهد لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الفرص التصديرية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية على هامش معرض فود أفريكا ، أن الهيئة تقوم بالتوعية بالمواصفات الدولية والمحلية المعنية بالغذاء وشرح المنظومة المتكاملة في تطبيق متطلبات سلامة الغذاء وتقييم المطابقة الخاصة بمجال الغذاء وكذلك كيفية التطبيق العملي والفني في القطاع الصناعي والانتاجي وضرورة الالزام بالسلامة والجودة وضرورة الربط بين المنتج والمستهلك من خلال جهات معتمده لتوطيد ومنح الثقة بين كافة الاطراف المعنية.

واضاف أن الهيئة اعتمدت كجهة تحقق ومصادقة للبصمة الكربونية والذى يأتي في إطار رؤية مصر 2030 و استمراراً لدور وزارة الصناعة المصرية الرائد فى تحديث وتطوير كافة نظم العمل حيث ان الاعتماد سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول علي أقصي درجة من مستويات رضاء العملاء عن الخدمات وحرصاً من الهيئة على استدامة الموارد ؛ حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة من مواردنا كان لزاماً علينا تطبيق أفضل الممارسات الدولية وفقاً لأحدث المعايير الدولية ذات الصلة

كما أن مصر عضو في المنظمة الافريقية للتقييس "أرسو" من خلال هيئة المواصفات والجودة ما يتيح لها العمل علي عملية توافق المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة بين دول القارة الأفريقية الأعضاء بالمنظمة التي تضم حالياً فى عضويتها 38 دولة أفريقية، لافتاً الي ان الهيئة تشارك بعدد من الخبراء ممثلي الهيئة فى عملية إعداد المواصفات الأفريقية الموحدة وساهمت فى إصدار عدد كبير من المواصفات الأفريقية الموحدة صدرت عن عدد 23 لجنة فنية فى القطاعات الانتاجية المختلفة.



