شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 10%.. ارتفاع الصادرات السلعية المصرية لـ36 مليار دولار أول 11شهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، نجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة في صادرات مصر غير البترولية "السلعية" لتصل إلي 36 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بزيادة قدرها 10% تقريباً عن الفترة المماثلة من العام الماضي، متوقعاً أن تلامس الصادرات السلعية مستويات 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وكشف النجار، أنه تم قبول الهيئة كجهة تحقق ومصادقة على شهادات الكربون وتم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش معرض فود أفريكا بمشاركة حكومية واسعة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية .

وكشف عن إنشاء بعض الوحدات داخل الهيئة تستهدف تقليل التكاليف على الشركات المصدرة، بجانب تدشين وحدة اختبار الكفاءة الفنية وجرى اعتمادتها مؤخراً وتستهدف.



