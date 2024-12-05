شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: قطاع الأغذية يستحوذ على النصيب الأكبر فى تخصيص الأراضى والوحدات والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، أن نصيب القطاع الغذائي من تخصيص الوحدات الصناعية هو الأكبر بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، وخلال طروحات الأراضي الصناعية يستحوذ القطاع على نسبة كبيرة

وكشف الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة المصرية، إن الهيئة تتلقي مقترحات القطاع الخاص والشباب والجهات البحثية حول تطوير المواصفات ونشرها وتحديثها طبقا لمتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة لأن الهدف الأساسي للهيئة تقديم خدمات للشركات والمصانع والمستهلكين.

ومن جانبه، أعلن المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، قبول الهيئة كجهة تحقق ومصادقة على شهادات الكربون وتم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش معرض فود أفريكا بمشاركة حكومية واسعة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية .



