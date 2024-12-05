شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الخريطة التفاعلية لمواقع الأنشطة التعدينية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية, نسخة تجريبية للخريطة التفاعلية لمواقع الأنشطة التعدينية في المملكة على منصة "تعدين"؛ لتمكين المستثمرين من الاطلاع على أحدث المعلومات حول المناطق المخصصة للاستثمار التعديني.

وتستهدف الخريطة تعزيز تنافسية قطاع التعدين في المملكة، ورفع شفافية البيانات الجيومكانية للمواقع التعدينية، وإتاحة المعلومات الجغرافية أمام المستثمرين في قطاع التعدين، إلى جانب توفير بيانات الأنشطة والمشاريع التعدينية في المملكة.

وتسعى الوزارة ضمن جهودها لتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في قطاع التعدين، إلى توفير بيانات تفصيلية عبر الخرائط التفاعلية عن أبرز مواقع التعدين.

وتشمل الخريطة مواقع الرخص التعدينية، وطلبات التعدين القائمة، وأبرز المناطق الواعدة للاستثمار في قطاع التعدين، ومواقع منظومة الثروة المعدنية، والمحميات الطبيعية والملكية، إضافة إلى شبكة الطرق والعديد من الطبقات الجغرافية.

