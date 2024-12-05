شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس أحمد صقر: تطوير تكنولوجيا التغليف يساهم فى زيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أحمد صقر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الاسكندرية التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن التطورات التكنولوجية في التغليف تساهم في زيادة الصادرات خاصة في قطاع الأغذية، مشيرا إلي أن تقليل تكلفة التحول نحو التكنولوجيا الحديثة في التغليف يساهم في تطوير أداء الصادرات الصناعية المختلفة.

وأضاف خلال جلسة بعنوان مستقبل تكنولوجيا التغليف، أن المستهلك يبحث عن السعر الملائم والجودة المرتفعة، لذا يقوم المصنع بشكل مستمر للبحث عن التكلفة الأقل حتى يلبي طلبات المستهلكين، مشيراً إلي أن الاتجاه العالمي حاليا نحو الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على البلاستيك لذا يجب أن تتوسع مصر في الابتكار والتوسع نحو الاستدامة وتحسين التغليف.

وأشار المهندس أحمد صقر إلي ضرورة أن يكون هناك تناغم بين الشركات والمصانع والجامعات ومراكز البحوث المصرية من أجل التوسع في التكنولوجيا الجديدة في التغليف المستدام، من أجل الوصول إلي ابتكارات صناعية تنعكس على أداء الصادرات.

وشدد "صقر" على ضرورة توجه المصانع نحو التعبئة الذكية لتكون مواد التعبئة مزود باستشعار الحرارة من أجل الوصول إلي أفضل أداء، وكذلك ضرورة إتاحة أكياس الفاكيوم للمواد الغذائية مع ضرورة توفير

وكشف المهندس أحمد صقر، أنه خلال شهر يونيو المقبل سيتم افتتاح مصنع جديد باستثمارات هندية بـ 350 مليون دولار يوفر خامات التعبئة والتغليف لقطاع الأغذية وقطاعات أخري في مصر مما يساهم في الحد من الاستيراد.