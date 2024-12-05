شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بتداولات 10مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 10.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 30900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 38204 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13578 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 8590 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 11776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 3201 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.99% ليصل إلى مستوى 8398 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي، وسماد مصر (ايجيفرت).

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وعبر المحيطات للسياحة عدد 58 ألف سهم، 100 سهم، 23 سهمًا، 25.6 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.7 مليون سهم، 172.3 ألف سهم، 440 ألف سهم، 16.6 ألف سهم، 601.2 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات العامة لصناعة الورق-راكتا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 22.1 ألف سهم، 444 ألف سهم، 6100 سهم، 1.5 مليون سهم، على الترتيب.

فيما باع مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وبالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية عدد 7.2 مليون سهم، 1000 سهم، 750 ألف سهم، 42.1 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 15 ألف سهم، 172.3 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 2750 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي بالم هيلز للتعمير، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-2 عدد 2 مليون سهم، 10.1 مليون سهم، على التوالي.

في سياق متصل قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن شركة السلام للاستيراد والتصدير وتجارة الخشب تقدمت بعرض لشراء قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف بمساحة 44 فدانًا بسعر 3.8 مليون جنيه للفدان الواحد بإجمالي 167 مليون جنيه، على أن يتم السداد بنسبة 25% من كامل قيمة الشيك حق 15 ديسمبر 2024، ونسبة 75% من قيمة الثمن على 8 دفعات ربع سنوية لمدة سنتين.

فيما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالإجماع على مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين الأخضر من خلال استخدام كمية 50 طن يوميًا من الهيدروجين المورد لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الأمونيا أبو قير 1 من 1100 طن يوميًا إلى 1200 طن يوميًا، وإحلال جزء من كمية الغاز الطبيعي المستهلك في مصنع الأمونيا أبو قير (2) و(3)، والإطار الزمني للمشروع 12 شهرًا.

كما وافق مجلس الإدارة على اتفاقية تطبيق نظام خاص بالـSteam Optimization مع شركة ABB لتخفيض استهلاك غاز الحريق بمصنع الأمونيا أبو قير (1) بهدف الحفاظ على استقرار شبكة البخار وتوفير استهلاك غاز الحريق بالغلاية بنسبة 2-4% من الاستهلاك الحالي، وإنشاء وحدات جديدة بمصنع أبو قير (3) تشمل غلاية ومولد كهربي ومحطة كهرباء لتغطية الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات لأي مشروعات مستقبلية.