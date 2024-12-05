شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الأثاث: نسعي للتواجد بالأسواق الأوربية والأمريكية وتنظيم معارض دائمة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطط الخاصة بتنشيط صادرات قطاع منتجات الأثاث المصرية خلال الفترة المقبلة، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للاثاث، خلال الاجتماع أن منتجات الأثاث المصرية تتمتع بقدرة تنافسية عالية وقادرة على تحقيق نجاحات كبير في الأسواق العالمية، ومن بينها الأسواق الأوربية والأمريكية.

وتابع حديثه: "نحن نمتلك إمكانات كبيرة في هذا القطاع، ونحتاج إلى إستغلالها بشكل أفضل عبر وضع خطط تسويقية مدروسة وفعالة للنهوض بالصادرات وأن خطة المجلس خلال الفترة المقبلة ستركز علي سبل زيادة الصادرات للأسواق الحالية واعادة فتح الأسوق الأوربية وكذلك اختراق الأسواق الامريكية التي تعد سوقا ضخما ومناسبا للأثاث المصري، وكذلك فتح المزيد من الأسواق أمام منتجات الأثاث المصرية عن طريق كافة السبل الترويجية المتاحة والمبتكرة طبقا لمتطلبات الأسواق المختلفة.

وأكد درياس علي ضرورة تكثيف التعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع تصدير الأثاث لتسهيل إجراءات التصدير وتذليل أي عقبات تواجه المصدرين.

واقترح المهندس عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث إمكانية تكوين مجموعات عمل من الشركات لوضع الخطط ومتابعة الأنشطة المختلفة للمجلس.

وأكد على أهمية الاستمرارية في التواجد بالمعارض الدولية وعودة المشاركة بأهم المعارض العالمية للقطاع لوضع الأثاث المصري على الخريطة الدولية وتنشيط صادراته بالدول المستهدفة .

ومن جهته قال المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق ان المجلس يسعي في كافة الاتجاهات لتعزيز الصادرات المصرية من الأثاث وذلك بالتوازي مع خطة الدولة لمضاعفة معدلات التصدير.

وأشار عبد الحليم إلى أن المجلس يسعى حاليا لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في أحد الأسواق العربية ويضم مجالات الأثاث والصناعات المكملة.

واقترح المهندس عمرو عرنسة عضو المجلس التصديري للأثاث أن يتم وضع إستراتيجية واضحة المعالم للتواجد في أسواق محددة بدلًا من تشتيت الجهود التسويقية في دولة مختلفة.

واقترح إمكانية التركيز على أسواق بعينها مثل السعودية التي تتمتع بأهمية كبيرة حاليًا، إلى جانب جذب وتنظيم بعثات مشترين إلى مناطق إنتاج الأثاث في مصر للترويج لمنتجات الأثاث المصرية والتعريف بأحدث ما وصلت إليه الصناعة المصرية في هذا الشأن.

من جانبه، ناقش فهد مطر عضو المجلس التصديري للأثاث، إمكانية تنظيم بعثات تجارية على هامش عدد من المعارض العالمية الكبرى في مجال الأثاث للإستفادة من التوافد العالمي لأهم العملاء عليها.

وأكد على أهمية هذه البعثات الترويجية في التسويق للكثير من العلامات التجارية والتعريف بصناعة الأثاث المصرية وقدراتها وتطورها، واستكشاف المزيد من الفرص في الأسواق العالمية.

وقال حسين نصر عضو المجلس التصديري للأثاث انه من الضروري وجود تعاون بين الجهات المنوطة والعاملين في قطاع تصدير الأثاث من أجل تسهيل عمليات نفاذ منتجات الأثاث المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشار نصر إلي وجود فرص كبيرة لمنتجات الاثاث المصرية في العديد من الاسواق الخارجية، ويجب تركيز جميع الجهود وتوحيدها لاقتناص هذه الفرص.

وشدد إسلام خليل عضو المجلس التصديري للاثاث علي أهمية تكثيف التواجد في الأسواق الحالية والاستفادة من بناء العلاقات الممتدة واستغلال كافة الأدوات المتاحة لتحقيق ذلك، بالاضافة الي العمل على فتح اسواق جديدة.

واستعرض المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث تطور أداء صادارت الأثاث وأهم الأسواق التصديرية للقطاع وكذلك خطة المعارض الدولية التي يستعد المجلس للمشاركة بها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال ان المجلس يستعد للمشاركة في عدة معارض كبري متخصصة في مجال الأثاث و من بينها معرض Build your house في الدوح بقطر، ومعرض Dubai wood show في دبي ، ومعرض Hotel &Hospitality Expo في المملكة العربية السعودية.