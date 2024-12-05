شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتقدم على شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5.. تعرف علي الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الأوراق المطلوبه لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5 وذلك في خطوات محددة، يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية:
- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة.
- صور شهادات ميلاد الأبناء.
- إيصال مرافق.
- شهادة دخل.
- صورة من عقد ايجار الوحدة.
- قيد عائلى مميكن.
- قسيمة زواج مميكنة.
- برنت تأمينات إن وجد لذوي الهمم.
- صورة من التقرير الطبي تثبت الحالة الصحية للمتقدم .
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