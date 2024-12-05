الاقتصاد

لو هتقدم على شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5.. تعرف علي الأوراق المطلوبة

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القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الأوراق المطلوبه لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5 وذلك في خطوات محددة، يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية:

-       صورة الرقم القومى للزوج والزوجة.

-       صور شهادات ميلاد الأبناء.

-       إيصال مرافق.

-       شهادة دخل.

-       صورة من عقد ايجار الوحدة.

-       قيد عائلى مميكن.

-       قسيمة  زواج مميكنة.

-       برنت تأمينات إن وجد لذوي الهمم.

- صورة من التقرير الطبي تثبت الحالة الصحية للمتقدم .


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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