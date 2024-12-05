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القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الأوراق المطلوبه لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5 وذلك في خطوات محددة، يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتقدم على شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5.. تعرف علي الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية