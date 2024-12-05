شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج جزء من تقليل تكلفة التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، إن التسهيل في عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج جزء من تقليل التكلفة على المصنعين ويمكنهم من المنافسة، مشيرا إلي أن القطاع الخاص والجهات الحكومية يجب أن يعملوا على تطوير عمليات التغليف والطباعة لتكون وفق أسس ومعايير عالمياً .

وأضاف أن هناك فتح قنوات اتصال مباشرة مع التمثيل التجاري لمعرفة احتياجات الأسواق من ضوابط وشروط جديدة للاستيراد، مشيرا إلي أن القطاع الخاص في مصر له نظرة أسرع لاحتياجات الأسواق الدولية المستقبلية لذا ننسق أيضا مع جهات القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجات الأسواق التصديرية.

وأوضح "النجار" أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات تطوير أداء الجهات والهيئات العاملة على ملف الاستيراد والتصدير و بالأخص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار إلي بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركى وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024.

وأضاف خلال جلسة نقاشية على هامش معرض باك بروسيز، أن الهيئة أنشأت معمل في ميناء الدخيلة وهو معمل معتمد دولي لتحليل المنتجات القابلة للتحلل وهو معمل متطور للغاية، بالاعتماد على أجهزة حديثة ليست موجودة في عدد كبير من الدول، ويتبقي جهاز واحد فقط حتى يعمل المعمل بكامل طاقته، وخلال 6 أشهر مقبلة فإن المعمل محجوز طوال هذه الفترة.

وأشار إلي أن الهيئة حاليا تمتلك معامل معتمدة في أكثر من دولة ويمكنها أيضا منح شهادة سابر للتصدير إلي السعودية، وحالياً نساعد المصدرين للحصول على شهادات المطابقة المختلفة في أكثر من سوق دولي .

تابع المهندس عصام المجار، إنه ويجري الاتفاق مع وزارة البيئة حاليا لتعطي الهيئة الـ green label لتتوافق مع الاحتياجات التي تطلبها الأسواق في أكثر من قارة.

وأوضح رئيس الرقابة على الصادرات، أن هناك تراجعا كبيرا في واردات قطاع الطباعة والتغليف وحاليا نقوم بتسهيل استيراد لورق الدشت من أجل التوسع في صناعات الطباعة والتغليف لكون هذا القطاع مكمل أساسي لكافة القطاعات الأخري.



