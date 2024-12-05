شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات تعلن تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركى وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024.

شدد النجار على أن الصادرات المصرية وصلت إلي 36 مليار دولار بزيادة 10% عن العام الماضي وذلك مع الإبتكارات التي يقوم بها المجلس التصديري للطباعة والتغليف، لأنه ينعكس على جميع القطاعات الأخري.

وأضاف خلال جلسة نقاشية على هامش معرض باك بروسيز، أن الهيئة أنشأت معمل في ميناء الدخيلة وهو معمل معتمد دولي لتحليل المنتجات القابلة للتحلل وهو معمل متطور للغاية، بالاعتماد على أجهزة حديثة ليست موجودة في عدد كبير من الدول، ويتبقي جهاز واحد فقط حتى يعمل المعمل بكامل طاقته، وخلال 6 أشهر مقبلة فإن المعمل محجوز طوال هذه الفترة.

وأشار إلي أن الهيئة حاليا تمتلك معامل معتمدة في أكثر من دولة ويمكنها أيضا منح شهادة سابر للتصدير إلي السعودية، وحالياً نساعد المصدرين للحصول على شهادات المطابقة المختلفة في أكثر من سوق دولي .

تابع المهندس عصام المجار، إنه ويجري الاتفاق مع وزارة البيئة حاليا لتعطي الهيئة الـ green label لتتوافق مع الاحتياجات التي تطلبها الأسواق في أكثر من قارة.

وأوضح رئيس الرقابة على الصادرات ، أن هناك تراجعا كبيرا في واردات قطاع الطباعة والتغليف وحاليا نقوم بتسهيل استيراد لورق الدشت من أجل التوسع في صناعات الطباعة والتغليف لكون هذا القطاع مكمل أساسي لكافة القطاعات الأخري.



