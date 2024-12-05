شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس يسجل 50.02 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم الخميس 5-12-2024، ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 49.76 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 49.92 جنيه للشراء و50.02 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و49.91 جنيه و50.01 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 49.92 جنيه 50.02 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.92 جنيه للشراء و 50.02 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.92 جنيه للشراء.

50.02جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.91 جنيه للشراء.

50.01 للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.92 جنيه للشراء.

50.02جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.92 جنيه للشراء.

50.02جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.92 جنيه للشراء.

50.02 جنيه للبيع.



