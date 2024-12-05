شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ 7 صفقات ضخمة بقيمة 8.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ 7 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بحجم تداول إجمالي 315.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار جنيه.

ونفذت الصفقة الأولى على أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية على أسهم الشركة المصدرة لعدد 35.3 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار جنيه، ونفذت الصفقة الثانية على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع على أسهم الشركة المصدرة لعدد 52 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه.

ونفذت الصفقة الثالثة على أسهم شركة الشرقية-إيسترن كومباني لعدد 147 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار جنيه، ونفذت الصفقة الرابعة على أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك على أسهم الشركة المصدرة لعدد 44.2 مليون سهم بقيمة 338.8 مليون جنيه.

كما نفذت الصفقة الخامسة على أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية، على أسهم الشركة المصدرة لعدد 11.2 مليون سهم بقيمة 367 مليون جنيه، ونفذت الصفقة السادسة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو على أسهم الشركة المصدرة لعدد 14.5 مليون سهم بقيمة 592.9 مليون جنيه، ونفذت الصفقة السابعة على شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك على أسهم الشركة المصدرة لعدد 11.2 مليون سهم بقيمة 367 مليون جنيه.