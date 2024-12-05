شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للمعارض: مصر مؤهلة لتكون مركزًا للمعارض الدولية والان مع تفاصيل الخبر

التقي وفد من الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عددًا من الشركات ومنظمات الأعمال المشاركة في معرض فود أفريكا، و ‎Pacprocess المقام في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024.

وجاء ذلك في إطار مساعي الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة، ضمن نطــاق مجـلس الوحــدة الاقتصـادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، لتنفيذ استراتيجية تنشيط صناعة المعارض العربية.

وترأس وفد الاتحاد العربي للمعارض، المستشار محمود جراح الأمين العام للاتحاد، لزيارة أجنحة فود أفريكا و Pacprocess، والذي أكد أن المعرض يعد فرصة ملائمة لجعل مصر أحد الدول الرائدة في صناعة معارض ذات طبيعة عالمية، ويظهر ذلك جليًا من خلال مشاركة قرابة ألف عارض محلي ودولي في المعرض.

وأشار "جراح" إلى أنه تم عقد لقاءات تعريفية مع عدد من الشركات في قطاعات التغليف والطباعة والحاصلات الزراعية والمصنعات الغذائية من أجل العمل المشترك في الفترة المقبلة لتنشيط أوسع لسياحة المعارض العربية مستقبلاً.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، أن"الاتحاد يجري هذه اللقاءات تمهيدًا لتنشيط العمل العربي المشترك في ملف المعارض، حيث تعد صناعة المعارض والمؤتمرات أحد أهم دعائم تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية، حيث تعد مصر مركزا لنشاط المعارض وتمتلك بنية تحتية مؤهلة لتنمية صناعة المعارض العربية".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للمعارض قام بتوقيع اتفاقية دولة مقر مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة عن حكومة جمهورية مصر العربية، مما يجعل مصر قاعدة انطلاق بوصفها أحد أهم الدول العربية الرائدة في صناعة المعارض بكافة تخصصاتها.

وكشف "الجراح"، أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يضم في عضويته 18 دولة عربية يمثلون الجهات الحكومية المنظمة لقطاع المعارض والمؤتمرات في دولهم، مما يجعل التنسيق الرسمي أحد أهم الدعائم التي سيتم العمل عليها.



وأعلن الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، عن عقد مزيد من اللقاءات المستقبلية مع عدد من المؤسسات والهيئات المصرية، بجانب زيارات أخرى للمعارض الكبرى التي سيجري تدشينها مستقبلاً في القاهرة، من أجل تحقيق الزخم الكافي لوضع رؤية متكاملة لتنشيط سياحة المعارض العربية.



