شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال تجارية ووحدات وصيدليات للبيع بمدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم طرح 15 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۳م٢ : ٤٦م٢) بالسوق التجارية رقم 1 ، 4 بمشروع دار مصر " القرنقل " بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 5/1/2025.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً، و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين (18م٢ : 39م٢) أسفل عمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة (۳) بالحي 30، بالإضافة إلى 10 وحدات إدارية بمساحة (90م2) للوحدة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 3 بالحي 33 بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 24/12/2024.



وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم طرح 25 محلاً تجارياً بإسكان الشباب الـ ۱۰۰م۲ بمساحات تتراوح بين (32م2 : ١١٥م٢) بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 15 سنة، وطرح 4 وحدات إدارية بإسكان المستقبل بمساحة ( ٦٣م٢) للوحدة، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 29/12/2024.