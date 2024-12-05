شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع بعد انهيار الحكومة الفرنسية وسط مخاوف من الأزمة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع اليورو، اليوم الخميس، بعد الانهيار المتوقع لحكومة فرنسا، مما أثار المخاوف بشأن ثانى أكبر اقتصاد فى المنطقة.

وسجل اليورو عند مستوى 1.052775 لدولار ليظل قريبًا من أدنى مستوى له في عامين عند 1.03315 دولار الذي سجله في نهاية نوفمبر، في ظل تزايد المخاوف من استمرار أزمة الحكومة الفرنسية.

وكان البرلمان الفرنسي قد وافق على التصويت بحجب الثقة عن الحكومة أمس الأربعاء، مما عمق الأزمة السياسية في البلاد وهدد بقدرتها على التشريع ومعالجة العجز الكبير في الميزانية.

وفي جلسة استماع برلمانية يوم أمس، قالت لاجارد إن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة، وأن المخاطر السلبية تهيمن على التوقعات في الأجل المتوسط.