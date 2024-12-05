شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلى يصل لـ580 ألفا.. ما هو أقل سعر في برامج الحج السياحي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الشروط أسعار البرامج، بحدها الأقصى، حيث تتنوع برامج الحج السياحي؛ والأسعار التي وضعت في الضوابط هي الحد الأقصى للبرامج، حيث أن الحد الأقصى لأسعار برامج الخمس نجوم فئة (أ)، وهي أمام ساحة الحرم وحتى 250 متر بـ 580 ألف جنيه، بينما فئة (ب) وهي مسافة 250 متر من ساحة الحرم وحتى 1250 متر بـ 520 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار السياحي الاقتصادي فتسم تقسيمه إلى 3 فئات، فئة (أ) موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر من ساحة الحرم بسعر 295 ألف جنيه، وفئة (ب) موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه، بينما الاقتصادي فئة (ج) وهي تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل مناطق العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.

أما أسعار برامج الحج السياحي البري تم أيضًا تقسيمها إلى 3 فئات: هي فئة (أ) موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر بسعر 260 ألف جنيه، وفئة (ب) موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه، وفئة (ج) تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل مناطق (العزيزية، النزهة، الزاهر) بسعر 225 ألف جنيه، وهو أقل سعر في برامج الحج السياحي.