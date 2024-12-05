شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية "مصرية - سعودية" للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادى المعتمد فى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلانى، مع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية سهيل بن محمد أبانمى، اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادى المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" الذي انطلقت أعماله بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص بين البلدين، كما تتضمن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويشهد مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" العديد من الجلسات الحوارية، وأكثر من 70 ورشة عمل، ومشاركة نحو 90 جهة محلية وإقليمية ودولية في المعرض المصاحب للمؤتمر.