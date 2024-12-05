الاقتصاد

72.43 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الخميس، 05 ديسمبر 2024 10:36 ص

ارتفعت أسعار النفط، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" في وقت لاحق اليوم، ووسط ترقب المستثمرين لقرارات الاجتماع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، بما يعادل 0.2 %، إلى 72.43 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 16 سنتًا، أو 0.2 %، مسجلة 68.70 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورجحت مصادر في تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل، بدءًا من يناير القادم، في اجتماعه اليوم عبر الاتصال المرئي، لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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