شكرا لقرائتكم خبر عن 72.43 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالخميس، 05 ديسمبر 2024 10:36 ص
ارتفعت أسعار النفط، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" في وقت لاحق اليوم، ووسط ترقب المستثمرين لقرارات الاجتماع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، بما يعادل 0.2 %، إلى 72.43 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 16 سنتًا، أو 0.2 %، مسجلة 68.70 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
ورجحت مصادر في تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل، بدءًا من يناير القادم، في اجتماعه اليوم عبر الاتصال المرئي، لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.
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