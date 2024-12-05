شكرا لقرائتكم خبر عن 72.43 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" في وقت لاحق اليوم، ووسط ترقب المستثمرين لقرارات الاجتماع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، بما يعادل 0.2 %، إلى 72.43 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 16 سنتًا، أو 0.2 %، مسجلة 68.70 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورجحت مصادر في تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل، بدءًا من يناير القادم، في اجتماعه اليوم عبر الاتصال المرئي، لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.