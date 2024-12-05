شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي لبحوث الإسكان" يُنظم مؤتمرا دوليا عن مستقبل وتحديات التنمية العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، عن تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان " النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل"، وذلك خلال الفترة من 15 : 17ديسمبر الجاري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – رئيس المؤتمر.

وأوضح الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المؤتمر يُقدم فرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة، كما سيتم تناول الفرص والتحديات الخاصة بالاستدامة والمرونة من خلال محاور المؤتمر، وذلك في محاولة للتغلب على الأزمات وتغير المناخ بما يحقق الملاءمة الاقتصادية وجودة الحياة.



وأضاف الدكتور محمد مسعود، أن محاور المؤتمر تشمل: الاستدامة في الإنشاء والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، والمرونة في الأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة البناء، ومعالجة النفايات وإدارتها وتطبيقاتها، وأفضل الممارسات في تصميم وتشغيل المباني والمجتمعات الذكية، والبنية التحتية المستدامة.



وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر يُقام ضمن الفعاليات ويضم الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات والشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، كما تشمل الفعاليات مشاركة متحدثين دوليين في مجالات التنمية العمرانية، وورش عمل، وإعلان إطلاق أكواد البناء، وجلسات حول مراكز الابتكار، وجلسات المائدة المستديرة لبحث مختلف الموضوعات.