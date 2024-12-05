شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سليمان الحبيب» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2024 ولمدة 4 سنوات حتى تاريخ 9 ديسمبر 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: د. سليمان الحبيب، وعبيد الرشيد، ورشيد الرشيد، وعبدالرحمن الطريقي، وإبراهيم الجماز، وم. صالح الحبيب، والبروفيسور عبدالله الحريش، وفيصل النصار، وهشام الحبيب.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، بأتعاب إجمالية قدرها (5.88 ) ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة
المالية 2025.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (۱) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (۲) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2024 ولمدة 4 سنوات حتى تاريخ 9 ديسمبر 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: د. سليمان الحبيب، وعبيد الرشيد، ورشيد الرشيد، وعبدالرحمن الطريقي، وإبراهيم الجماز، وم. صالح الحبيب، والبروفيسور عبدالله الحريش، وفيصل النصار، وهشام الحبيب.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PWC) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، بأتعاب إجمالية قدرها (5.88 ) ألف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة
المالية 2025.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (۱) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (۲) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.