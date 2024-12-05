شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«بوان» على إتمام التركز الاقتصادي مع «بتروناش» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكانت الشركة قد أعلنت في 27 أكتوبر الماضي، توقيعها اتفاقية البيع والشراء مع شركة بتروناش العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوان آخر التطورات بخصوص صفقة الاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنها حصلت على قرار عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي من قبل الهيئة العامة للمنافسة.وكانت الشركة قد أعلنت في 27 أكتوبر الماضي، توقيعها اتفاقية البيع والشراء مع شركة بتروناش العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة.