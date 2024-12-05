شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرع العربي»: تعيين عضوين في اللجنة التنفيذية و«إدارةالمخاطر» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عادل أبا الخيل محاسب قانوني معتمد محترف يتمتع بخبرة 20 عاما في الصناعات المصرفية والتأمين مع خبرة في دراسات الجدوى وتخطيط الأعمال والتحليل المالي ومعايير المحاسبة وإعداد التقارير المالية وإعداد التقارير الإدارية وإعداد الميزانية والإشراف وهوحاصل على ماجستير العلوم في المالية من جامعة إلينوي وماجستير العلوم في المحاسبة من جامعة إلينوي ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية في عام 2002.

وأفادت بأن مشعل الربيعة يشرف على العديد من مجالات إدارة المخاطر، بما في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، وإدارة استمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، ومكافحة الاحتيال وهوحاصل على شهادة بكالوريوس علوم الحاسب الآلي وماجستير في إدارة المعلومات من جامعة ليدز متروبوليتان. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أمس، تعيين كلا من: عادل أبا الخيل عضوا في اللجنة التنفيذية، ومشعل الربيعة عضوا في لجنة إدارة المخاطر.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تعيين العضوين جاء بعد استلام الشركة عدم ممانعة هيئة التأمين بتاريخ 04/12/2024م.وأضافت أن عادل أبا الخيل محاسب قانوني معتمد محترف يتمتع بخبرة 20 عاما في الصناعات المصرفية والتأمين مع خبرة في دراسات الجدوى وتخطيط الأعمال والتحليل المالي ومعايير المحاسبة وإعداد التقارير المالية وإعداد التقارير الإدارية وإعداد الميزانية والإشراف وهوحاصل على ماجستير العلوم في المالية من جامعة إلينوي وماجستير العلوم في المحاسبة من جامعة إلينوي ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية في عام 2002.وأفادت بأن مشعل الربيعة يشرف على العديد من مجالات إدارة المخاطر، بما في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، وإدارة استمرارية الأعمال، والأمن السيبراني، ومكافحة الاحتيال وهوحاصل على شهادة بكالوريوس علوم الحاسب الآلي وماجستير في إدارة المعلومات من جامعة ليدز متروبوليتان.