شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على طلب «إعمار المدينة الاقتصادية» بتخفيض رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة السوق المالية، أمس، قرارها المتضمن موافقتها على طلب شركة إعمار المدينة الاقتصادية، بتخفيض رأس مالها من (11,333,333,340) ريال إلى (5,232,599,090) ريال، وتخفيض عدد الأسهم من (1,133,333,334) سهماً عادياً إلى (523,259,909) سهماً عادياً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التخفيض عن طريق إلغاء (610,073,425) سهماً عادياً وبنسبة تخفيض قدرها 53.83%، وسوف يكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي أُعتُمِد فيها تخفيض رأس المال.
تجدر الإشارة إلى أن تخفيض رأس المال يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وأصدرت هيئة السوق المالية الموافقة بعد استيفاء الشركة لكافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف تخفيض رأس المال.
ونوهت الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة ذات العلاقة بما في ذلك نشر تعميم المساهمين الذي يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.
وستدعو الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد والتي سيعلن موعدها لاحقاً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التخفيض عن طريق إلغاء (610,073,425) سهماً عادياً وبنسبة تخفيض قدرها 53.83%، وسوف يكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي أُعتُمِد فيها تخفيض رأس المال.
تجدر الإشارة إلى أن تخفيض رأس المال يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وأصدرت هيئة السوق المالية الموافقة بعد استيفاء الشركة لكافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف تخفيض رأس المال.
ونوهت الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة ذات العلاقة بما في ذلك نشر تعميم المساهمين الذي يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.
وستدعو الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد والتي سيعلن موعدها لاحقاً.