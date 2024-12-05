شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «يقين المالية» على مقعد شاغر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة يقين المالية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمقعد شاغر لعضومستقل وفقاً لتعريف العضوالمستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2027/02/08م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سياسة ومعايير الترشح تتضمن:
- تقديم خطاب موقع للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، وتعبئة نموذج السيرة الذاتية للترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة يقين المالية.
- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- استكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية.
- تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية ومن بطاقة العائلة للأفراد ونسخة من جواز لسفر لغير السعوديين.
يُشترط أن يكون عضومجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
القدرة على القيادة والكفاءة والقدرة على التوجيه والمعرفة المالية واللياقة الصحية، كما يلتزم كل عضومن أعضاء المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتة الشخصية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الصدق والولاء والعناية والاهتمام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سياسة ومعايير الترشح تتضمن:
- تقديم خطاب موقع للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، وتعبئة نموذج السيرة الذاتية للترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة يقين المالية.
- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- استكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية.
- تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية ومن بطاقة العائلة للأفراد ونسخة من جواز لسفر لغير السعوديين.
يُشترط أن يكون عضومجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:
القدرة على القيادة والكفاءة والقدرة على التوجيه والمعرفة المالية واللياقة الصحية، كما يلتزم كل عضومن أعضاء المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتة الشخصية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الصدق والولاء والعناية والاهتمام.