شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الصناعات الكهربائية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 9 ديسمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 8 ديسمبر 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: سطام الزامل، بدر السويلم، جميل الملحم، فيصل القريشي، طارق الطحيني، م. محمود الطوخي، يوسف القريشي، فهد التويجري، م. خالد الحربي.
وتضتمنت النتائج: الموافقة على سياسة توزيع الأرباح لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ من النصف الثاني من العام 2024م وتنتهي في النصف الأول من العام 2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 9 ديسمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 8 ديسمبر 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: سطام الزامل، بدر السويلم، جميل الملحم، فيصل القريشي، طارق الطحيني، م. محمود الطوخي، يوسف القريشي، فهد التويجري، م. خالد الحربي.
وتضتمنت النتائج: الموافقة على سياسة توزيع الأرباح لفترة السنوات الثلاث القادمة، تبدأ من النصف الثاني من العام 2024م وتنتهي في النصف الأول من العام 2027م.