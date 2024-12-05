شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دار المعدات» توافق على توزيع أرباح عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة (الاجتماع الأول) والذي عُقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقع (1) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الأسمية للسهم.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 18/12/2024م.
2) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
3) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
4) الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
5) الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، بواقع (1) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الأسمية للسهم.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 18/12/2024م.
2) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
3) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
4) الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
5) الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.