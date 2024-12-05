شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه»: استقالة وتعيين عضوين في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ووافق المجلس على تعيين د.عبيد المطيري عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.

وقرر المجلس تعيين الدكتور عبدالله الحصيني عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات بديلاً عن العضو المستقيل وذلك من تاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نقي للمياه موافقة مجلس الإدارة على استقالة عضو مجلس الإدارة زيد الناظر من منصبيه كعضو مجلس وعضو لجنة المكافآت والترشيحات.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاستقالة تسري من تاريخ تقديمها أمس، فيما يعود سبب الاستقالة لظروفه الخاصة.ووافق المجلس على تعيين د.عبيد المطيري عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.وقرر المجلس تعيين الدكتور عبدالله الحصيني عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات بديلاً عن العضو المستقيل وذلك من تاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م.