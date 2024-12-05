شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه»: استقالة وتعيين عضوين في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نقي للمياه موافقة مجلس الإدارة على استقالة عضو مجلس الإدارة زيد الناظر من منصبيه كعضو مجلس وعضو لجنة المكافآت والترشيحات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة تسري من تاريخ تقديمها أمس، فيما يعود سبب الاستقالة لظروفه الخاصة.
ووافق المجلس على تعيين د.عبيد المطيري عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.
وقرر المجلس تعيين الدكتور عبدالله الحصيني عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات بديلاً عن العضو المستقيل وذلك من تاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة تسري من تاريخ تقديمها أمس، فيما يعود سبب الاستقالة لظروفه الخاصة.
ووافق المجلس على تعيين د.عبيد المطيري عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.
وقرر المجلس تعيين الدكتور عبدالله الحصيني عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات بديلاً عن العضو المستقيل وذلك من تاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م.