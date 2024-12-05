شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سمو العقارية» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سمو العقارية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة).
وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 12/24/ 2024م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12/23/ 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: عايض القحطاني، وسعيد النهدي، وعصام كلثوم، وعبدالرحمن القحطاني، وفيصل الخالدي، وعبدالله البدير، وزياد البسام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة).
وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 12/24/ 2024م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12/23/ 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: عايض القحطاني، وسعيد النهدي، وعصام كلثوم، وعبدالرحمن القحطاني، وفيصل الخالدي، وعبدالله البدير، وزياد البسام.