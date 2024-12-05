شكرا لقرائتكم خبر عن مفاهيم خاطئة عن سحب الرصيد من عداد الكهرباء.. فصل الأجهزة قبل الشحن أهمها والان مع تفاصيل الخبر

هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى العديد من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بضرورة غلق جميع الأجهزة الكهربائية قبل شحن رصيد بالعداد للحفاظ على الرصيد وهو أمر غير صحيح ولا علاقة له بسحب المبالغ المالية أو الحفاظ عليها.

ويجرى عداد الكهرباء مسبوق الدفع عمليات الخصم من الرصيد بناء على الشريحة الحالية للمشترك ووفقا لشدة التيار المستخدمة، ويوجد بالعداد لمبة "النبضات" تزيد سرعتها مع زيادة الاستهلاك بمعدل كل 1000 نبضة بالعداد يتم حساب استهلاك كيلو.

ويعتبر عداد الكهرباء مسبوق الدفع محمل بحدود الشرائح وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك فعلى سبيل المثال عندما يستهلك المشترك عدد من الكيلو وات تلقائيا ينتقل إلى الشريحة الأعلى لذلك لا صحة لتثبيت الاستهلاك على شريحة معينة طوال الشهر إلا إذا كانت على آخر شريحة تظل كذلك وعندما يصل إلى أول يوم في الشهر الجديد يعود المشترك لأول شريحة.



