شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 5-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالخميس، 05 ديسمبر 2024 10:18 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 5-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.62جنيه للشراء.
13.67جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.73جنيه للشراء.
13.67جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.74جنيه للشراء.
13.69جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.73جنيه للشراء.
13.68جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.82جنيه للشراء.
13.68جنيه للبيع.
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