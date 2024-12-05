الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الخميس 5-12-2024 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الخميس، 05 ديسمبر 2024 10:18 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 5-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.62جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.73جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.74جنيه للشراء.

13.69جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.73جنيه للشراء.

13.68جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.82جنيه للشراء.

13.68جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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