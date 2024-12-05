شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 يسجل 3690 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3690 جنيها الآن، بعد صعود سعر أوقية الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4216 جنيهات

عيار 21 يسجل 3690 جنيها

عيار 18 يسجل 3165 جنيها.

الجنيه الذهب 29536 جنيها.



التصريحات الأخيرة لأعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أشارت إلى دعمهم لمزيد من التخفيضات، لكن لم يشير أي منهم بشكل واضح لصالح أو ضد القيام بخفض الفائدة في اجتماعهم القادم في ديسمبر.

والملاحظ أن أعضاء البنك الفيدرالي كانوا حذرين من إعطاء الكثير من التوجيهات والتوقعات حول كيفية تطور السياسة النقدية منذ إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، الأمر الذي يعكس عدم اليقين المتعلقة بالسياسة النقدية في ظل المخاوف من أن سياسات ترامب قد تدفع التضخم إلى التزايد وبالتالي يبطئ البنك الفيدرالي من عمليات خفض الفائدة.

بالرغم من ذلك تضع الأسواق المالية حتى الآن احتمال بنسبة 75% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، واحتمال آخر بنسبة 25% أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة.

يذكر أن انخفاض أسعار الفائدة هو أمر إيجابي بالنسبة لأسعار الفائدة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

هذا وقد أظهرت البيانات يوم أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل معتدل في أكتوبر بينما انخفضت عمليات تسريح العمالة.

واليوم يصدر مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي، إلى جانب تقرير الوظائف الحكومي الأهم يوم الجمعة القادمة، وقد يدفع تقرير قوي عن الوظائف البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف حذر بشأن خفض أسعار الفائدة.

استطاع الذهب أن يحصل على بعض الدعم الذي منعه من الهبوط بالرغم من الأداء الإيجابي للدولار الأمريكي، وذلك مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن مع انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان. بالإضافة إلى التوترات السياسية في كوريا الجنوبية بعد أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، قبل أن يصوت البرلمان بالكامل ضد الأحكام العرفية.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر أكتوبر، ليظهر أن الهند وتركيا وبولندا قادت مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب منذ بداية العام حتى اليوم.