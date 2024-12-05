شكرا لقرائتكم خبر عن أسعارها تبدأ من 270 جنيها.. "شريحة الاتصالات الإلكترونية eSIM" توفر حلولا رقمية أكثر أمانًا والان مع تفاصيل الخبر

تعد تقنية eSIM خطوة مبتكرة تواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات، وتُسهم في تحسين تجربة المستخدمين من خلال توفير حلول رقمية أكثر مرونة وأمانًا.

ويمكنك تشغيل الشريحة الجديدة باتباع عدة خطوات، وفيما يلي نعرض هذه الخطوات:

التحقق من دعم الجهاز:

من إعدادات الهاتف، ابحث عن خيار eSIM في SIM Manager.

أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم 111 للتحقق من توفر الخدمة لجهازك.

شراء الخدمة:

إذا كانت الخدمة متاحة لجهازك، قم بزيارة أقرب فرع من فروع WE.

قم بشراء شريحة eSIM ودفع الرسوم المطلوبة، وستحصل على رمز QR خاص بالخدمة.

تنزيل ملف التعريف:

تأكد من اتصال الهاتف بشبكة WiFi.

استخدم رمز QR لتنزيل ملفات الخط وتعريفات الشبكة، ثم تخزينها على الشريحة المدمجة في هاتفك.

تفعيل الشريحة:

تواصل مع خدمة العملاء (111) لتأكيد بياناتك، ومن ثم يتم تفعيل شريحة eSIM.



ما هي أسعار شريحة الاتصالات المُدمجة eSIM؟

330 جنيهًا عند شراء خط جديد.

270 جنيهًا عند استبدال الشريحة.

الشروط والأحكام:

الشريحة المُدمجة (eSIM) متاحة لجميع عملاء الموبايل (الأفراد) في حالة التعاقد الجديد أو استبدال الشريحة.

متاحة لعملاء الموبايل (الشركات) في حالة استبدال الشريحة فقط.

يتم تفعيل الشريحة من خلال رمز QR، الذي يتم الحصول عليه من خلال زيارة أقرب فرع من فروع WE.

تُقدم الخدمة فقط على الأجهزة الذكية التي تدعم تقنية eSIM.

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.

في حالة إزالة ملف التعريف الخاص بالشريحة (eSIM Profile)، يجب زيارة فرع WE لاستبدال الشريحة.

رمز الاستجابة السريع (QR code) صالح للتنزيل لمرة واحدة فقط، ولمدة خمسة أيام من تاريخ التعاقد أو استبدال الشريحة.