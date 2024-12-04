شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم 20 شركة 205 آلاف جنيه لتأخر إرسال القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 205 آلاف جنيه على 20 شركة، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

وغرمت اللجنة، 3 شركات 40 ألف جنيه وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركة مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة بقرار لجنة القيد لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 5 آلاف جنيه على 17 شركة وهم: آسيك للتعدين-اسكوم، والقلعة للاستثمارات المالية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية لحليج الأقطان، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية لاستصلاح الأراضي، ومصر بني سويف للأسمنت، والصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وجولدن بيراميدز بلازا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وسبيد ميديكال، وشركة مستشفى كيلوباترا، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.