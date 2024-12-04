شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«أمانة للتأمين» على تمديد فترة تعيين العضو المنتدب والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.