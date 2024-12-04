شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«أمانة للتأمين» على تمديد فترة تعيين العضو المنتدب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أمانة للتأمين التعاوني على عدم ممانعة هيئة التأمين على قرار مجلس الإدارة بتمديد تعيين رشيد سليم أبي نادر، وذلك للقيام بمهام العضو المنتدب لشركة أمانة لتأمين التعاوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن فترة التعيين ستكون لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ 06/12/2024 حتى تاريخ 05/12/2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن فترة التعيين ستكون لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ 06/12/2024 حتى تاريخ 05/12/2025.