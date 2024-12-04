شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوائية»: إلغاء صفقة لشراء 68% من «أوزموفارم» والتخارج من «سبيماكو مصر» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول الصفقة: إن الصفقة قد أنهيت من جانب شركة سيجما للصناعات الدوائية لعدم تلقي كافة الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية بحلول الموعد النهائي في 30 نوفمبر الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 14 نوفمبر الماضي، توقيع اتفاقيات بيع وشراء مع مساهمين في شركة الأدوية السويسرية أوزموفارم إس. إيه. "أوزموفارم" للاستحواذ على 68.0% في شركة أوزموفارم والتخارج من 76.4% في شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية ش.م.م "سبيماكو مصر" من خلال تبادل أسهم ومبلغ نقدي تدفعه شركة سبيماكو الدوائية. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" آخر مستجدات توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مساهمين في شركة الأدوية السويسرية أوزموفارم إٍس. إيه، للاستحواذ على 68% من "أوزموفارم" والتخارج من 76.4% من شركة سبيماكو مصر.وقالت الشركة في بيان على تداول الصفقة: إن الصفقة قد أنهيت من جانب شركة سيجما للصناعات الدوائية لعدم تلقي كافة الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية بحلول الموعد النهائي في 30 نوفمبر الماضي.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 14 نوفمبر الماضي، توقيع اتفاقيات بيع وشراء مع مساهمين في شركة الأدوية السويسرية أوزموفارم إس. إيه. "أوزموفارم" للاستحواذ على 68.0% في شركة أوزموفارم والتخارج من 76.4% في شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية ش.م.م "سبيماكو مصر" من خلال تبادل أسهم ومبلغ نقدي تدفعه شركة سبيماكو الدوائية.