شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تداول أسهم شركة جاهز لاستكمال إجراءات الانتقال إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إيقاف تداول شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ابتداءً من غدٍ الخميس لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول لاستكمال إجراءات الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وكانت تداول السعودية قد أعلنت في 18 نوفمبر الماضي، الموافقة على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وإتاحة مستند الانتقال للجمهور.
ونوهت تداول السعودية بإعلان تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.
وكانت تداول السعودية قد أعلنت في 18 نوفمبر الماضي، الموافقة على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وإتاحة مستند الانتقال للجمهور.
ونوهت تداول السعودية بإعلان تاريخ إدراج وبدء تداول أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.