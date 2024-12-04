الاقتصاد

«التنمية الغذائية»: زيادة تسهيلات من بنك الخليج الدولي إلى 220 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية زيادة تسهيلات المرابحة المتجددة قصيرة الأجل القائمة مع بنك الخليج الدولي - (GIB KSA) من 125 مليون ريال إلى 220 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف هذه الزيادة إلى دعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة لشركة التنمية الغذائية.
وقالت إن مدة التمويل سنة واحدة، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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