شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الغذائية»: زيادة تسهيلات من بنك الخليج الدولي إلى 220 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف هذه الزيادة إلى دعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة لشركة التنمية الغذائية.

وقالت إن مدة التمويل سنة واحدة، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية زيادة تسهيلات المرابحة المتجددة قصيرة الأجل القائمة مع بنك الخليج الدولي - السعودية (GIB KSA) من 125 مليون ريال إلى 220 مليون ريال.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف هذه الزيادة إلى دعم متطلبات رأس المال العامل للشركات التابعة لشركة التنمية الغذائية.وقالت إن مدة التمويل سنة واحدة، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر.