الاقتصاد

لو عندك قطعة أرض أو عمارة.. إزاى توصل عداد مياه مؤقت؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك قطعة أرض أو عمارة.. إزاى توصل عداد مياه مؤقت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خدمات عديدة تقدمها الحكومة للمواطنين للتيسير عليهم من بينها خدمة توفير عداد مياه مؤقت خلال أعمال الإنشاءات.. ونستعرض لك عزيزى القارئ كيفية توصيل الخدمة والأوراق المطلوبة:

1- يتقدم العميل بطلب لمركز خدمة العملاء لشركة المياه التابع لها.
2- يقوم باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة.
3- يقوم بسداد مقابل المعاينة لفتح الملف.
4-  إجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد المقايسة الفنية.
5-  احتساب قيمة المقايسة التقديرية واستخراج تصريح الحفر.
6- التوقيع على عقد الاشتراك وتنفيذ أعمال التوصيل وتركيب العداد وفتح المياه.
7-  إعداد المقايسة الختامية وفتح الاشتراك.

المستدات المطلوبة:

1- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المفوض.
2- تفويض من الجهة صاحبة الطلب في حال وجود مفوض.
3- صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
4- صورة من سند الحيازة أو الملكية.
5- موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتوصيل.
6- صورة من مستندات الترخيص والرسومات المعمارية ورسم كروكي للموقع.
7- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.
8- إقرار بصحة وسلامة المستندات طبقًا للنموذج المعتمد.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements