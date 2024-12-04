شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك قطعة أرض أو عمارة.. إزاى توصل عداد مياه مؤقت؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خدمات عديدة تقدمها الحكومة للمواطنين للتيسير عليهم من بينها خدمة توفير عداد مياه مؤقت خلال أعمال الإنشاءات.. ونستعرض لك عزيزى القارئ كيفية توصيل الخدمة والأوراق المطلوبة:
1- يتقدم العميل بطلب لمركز خدمة العملاء لشركة المياه التابع لها.
2- يقوم باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة.
3- يقوم بسداد مقابل المعاينة لفتح الملف.
4- إجراء المعاينة على الطبيعة وإعداد المقايسة الفنية.
5- احتساب قيمة المقايسة التقديرية واستخراج تصريح الحفر.
6- التوقيع على عقد الاشتراك وتنفيذ أعمال التوصيل وتركيب العداد وفتح المياه.
7- إعداد المقايسة الختامية وفتح الاشتراك.
1- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المفوض.
2- تفويض من الجهة صاحبة الطلب في حال وجود مفوض.
3- صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
4- صورة من سند الحيازة أو الملكية.
5- موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتوصيل.
6- صورة من مستندات الترخيص والرسومات المعمارية ورسم كروكي للموقع.
7- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.
8- إقرار بصحة وسلامة المستندات طبقًا للنموذج المعتمد.
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