شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال لمناقشة آليات الاقتصاد الإبداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال، وذلك يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزاة البيئة، والشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعى، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور كل من المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخيروعضو التحالف الوطنى، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة، وزياد النوصير، وعبدالعزيز بن عبدالله الطلاسي ممثلين من هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في القطاع الخاص والخبراء في مجتمع الأعمال، الرؤساء التنفيذيين، وكبار المديرين، وقادة الاستدامة والاستراتيجية، ومديري الموارد البشرية، ومسؤولي التسويق والاتصالات، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.

وشاركت في الكلمة الافتتاحية المهندسة مارجريت صاروفيم - نائب وزير التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن الاقتصاد الإبداعي أصبح محور اهتمام عالمي خلال العقود الأخيرة نظرًا لدوره الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأوضحت أن الاقتصاد الإبداعي يشمل القطاعات التي تعتمد على الإبداع والابتكار لإنتاج قيمة اقتصادية، مثل الفنون والموسيقى والإعلام والبرمجيات وغيرها، حيث يتم تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأضافت صاروفيم أن الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا يمثل استراتيجية أساسية للمستقبل، مؤكدة أن الاقتصاد الإبداعي يعد محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تهدف إلى تحسين جودة حياة البشر وحماية الكوكب بحلول عام 2030، وأشارت صاروفيم أن الدولة تقدم الدعم لتعزيز البيئة الإبداعية ومواكبة التطورات العالمية، كما تقوم الوزارة بدعم الابتكار في الحرف اليدوية التراثية، باعتبارها جزءاً من الاقتصاد الإبداعي، عبر معارض مثل "ديارنا" وبرامج الأسر المنتجة، مع فتح أسواق محلية ودولية لتعزيز التسويق والمنافسة.

كما افتتحت القمة الثالثة بكلمة الدكتور حسن مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سي إس آر إيجيبت ورئيس القمة، حيث رحب بالحضور واستعرض أهمية الاقتصاد الإبداعي والابتكار، باعتباره نتاج تفاعل بين 3 عناصر أساسية، وهي: الإبداع البشري، واستخدام التكنولوجيا، والاستثمار في المعرفة، موضحًا أن الاقتصاد الإبداعي يمثل حوالي (7%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقيمته تتجاوز اليوم أربعة تريليون دولار، مؤكدًا على أن جميع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة الداعمة لمعايير الابتكار والتصنيع والاعتماد على المقوم المحلي وخلق الفرص، تحتاج إلى معايير واضحة لكيفية تسخير القوى البشرية وتحويلها إلى قوى منتجة، ومن هنا ظهرت مفاهيم مختلف ومتنوعة من الاقتصاد المتواكب مع معايير التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دور العنصر البشري في اقتناص الفرص وخلق اقتصاد تنافسي متنوع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أعلن عن إطلاق منصة استدامة بلس التى تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.



وتضمنت القمة الثالثة لحلول الأعمال مناقشة محاور متنوعة وجلسات متخصصة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث بدأت بكلمة للأستاذ ناصر القحطاني الشريك الإداري بأحد شركات الاستشارات الكبرى، ثم تبعتها جلسة حول الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، متناولة آليات دمجها وتوحيد الجهود لخلق الفرص وتعزيز الشراكات وذلك بمشاركة الدكتورة داليا الهواري - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والدكتورة ماريسا هندرسون - رئيــس قســم التجــارة والاقتصــاد الإبداعــي، بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومارك هوارد - المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني، وجمال أبو علي – شريك وعضو مجلس إدارة في إحدى الشركات، والأستاذة هالة بركات - مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأستاذ أحمد عصام - شريك مشارك بأحد شركات الاستشارات الكبرى، ومدير الجلسة الأســتاذ ميريــت ديدبــاس - المديــر الإقليمــي لفرانكفــورت للتمويــل والإدارة فــي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تناولت الجلسة الثانية للقمة آليـات الحصـول علـى التمويـل ومدى إتاحتها، بمشاركة ألكسندر ليفتشينكو - الرئيس التنفيذي لأحد شركات التمويل الكبرى المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة ريم السعدي - المدير الإقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة EBRD ، والأستاذ هيثم وجية - العضو المنتدب لإحدى الشركات ، والدكتور أحمد الشريف - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي بإحدى الشركات، وأحمد فؤاد – رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر في بنك الأهلي القطري، وقام بإدارة الجلسة الدكتور باسل رشدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة نايل كابيتال القابضة الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر.

وجاءت الجلسـة الثالثـة حول دور اقتصــاد المنصـات وأصحـاب الأعمـال الحـرة فـي دفـع النمو الاقتصادي المستدام، بمشاركة محمد سكينة، وعبداللطيف عُلما، وأحمد مغربي، الدكتور سيف عبدالمجيد، مدير الجلسة - وطارق القاضي.

وشملت القمة عدد من أحاديث الخبراء في موضوعات متنوعة كحديـث خبـراء حول نمـاذج الأعمـال مـن الفكـرة إلى الطرح (IPO) قدمه الدكتور هيثم تركي، وحديـث خبـراء تحت عنوان لـم يعـد المحيط أزرق، قدمه الدكتور رامي خضير - أستاذ التسويق واستشاري استراتيجيات التسويق، والدكتور براين ك. جلادن الخبير في مجال التسويق وصاحب أحد الشركات العالمية، كما تضمنت القمة حديـث خبـراء حول أحـدث الأدوات والمنهجيـات التشـاركية فـي صياغـة اسـتراتيجية الأعمـال ، يقدمه الأستاذ أندرو كونستابل، وحديـث خبـراء حول إعـادة تشـكيل قـدرات القـوة العاملـة ودور الموارد البشـرية في دعـم خطط الاسـتدامة، قدمه مجموعة من أبرز مديري ومحترفي الموارد البشرية وهم؛ الدكتور جورج صدقي، والدكتور عمرو ريحان، والأستاذة سمر يحيى، ومدير الحوار الدكتور أحمد السيد - استشاري الموارد البشرية والتطوير الإداري، كما تضمنت القمة حديث خبراء حول سيناريوهات التخارج، قدمه المهندس محمد ابو النجا "نجاتى" - مستثمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى و رائد أعمال، بالإضافة إلى حديـث خبـراء حول كيـف تسـاعد تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي وحلـول البرمجـة في تطويـر أداء الشـركات والمؤسسات ونمـو المشـروعات الرياديـة، بمشاركة الأستاذ يوسف فهمي - المؤسس و المدير التنفيذي لأحد الشركات التكنولوجية، ومديرة الجلسة: الأستاذة رشا طنطاوي.

كما شهدت قمة مصر الثالثة لحلول الأعمال تفاعلًا كبيرًا بين الحضور، حيث تم تبادل الخبرات والمعرفة، بين ممثلين من الشركات والمؤسسات المختلفة، وأتاحت الفرص للمشاركين للتشبيك وتوسيع نطاق تواصلهم مع فئات متنوعة من مجتمع الأعمال.

ومن جانبه كشف الدكتور حسن مصطفى ، الرئيس التنفيذي لشركة سي إس آر إيجيبت، ورئيس القمة، عن توصيات قمة مصر الثالثة لحلول الأعمال، وهي:

- إطلاق منصة متخصصة فى اقتصاد المنصات لدعم كافة العاملين والأطراف المعنية به وذلك من خلال إطلاق مجموعة فعاليات متخصصة لنشر مفاهيم الاقتصاد كثيف العمالة المعتمد على التحول الرقمى.

- إطلاق منصة لنشر الثقافة المالية والتوعية بأهداف التنمية المستدامة يخاطب الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 16 سنة.

- إطلاق مبادرة تنموية لدعم نشر مفاهيم الاقتصاد الإبداعى بالشراكة مع موسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني.



فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال



الحضور خلال قمة مصر لحلول الأعمال



مشاركة فعالة فى قمة مصر لحلول الأعمال