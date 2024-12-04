شكرا لقرائتكم خبر عن 73.60 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ولم تطرأ عليها أى تغيير، مع تقييم المتعاملين لارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأمريكية واحتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03 % لتصل إلى 73.60 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات ما يعادل 0.04 % لتبلغ 69.91 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأفادت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد ارتفعت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل.

ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية عن مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

كما أنه من المرجح أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل عند اجتماعهم غدًا الخميس، ما يدعم الأسعار.



