شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 125 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11886 نقطة، وبتداولات بلغت 7.024 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 334.518 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.081 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 125 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 100، من بين 245 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، فقيه الطبية، ونادك، وتكافل الراجحي، والتعاونية، وسليمان الحبيب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تمكين، ومسك، والمتحدة الدولية القابضة، ورسن، والباحة، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 30623 نقطة، وبتداولات بلغت 106.412 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.528 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 64.987 مليار ريال.وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 104 شركة مدرجة في السوق الموازية.