شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تصديري الحاصلات: قطاع الحاصلات والصناعات الغذائية قادران على تحقيق 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد شحاتة عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مشاركة 32 دولة في معرض فود أفريكا يؤكد الاهتمام الدولي الكبير بتوسيع التجارة مع مصر، مشيراً إلى أن تنمية تجارة الأغذية والحاصلات الزراعية يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات إلي 10 مليارات دولار بحلول 2030

وأضاف في تصريحات بمعرض فود أفريكا خلال جلسات المعرض، أن معرض فود أفريكا أصبح يوازي في قوته معرض سيال في فرنسا وجلف فود دبي وانوجا في ألمانيا ليعد ضمن أكبر معارض الأغذية في العالم، مما يضع مصر على الخريطة العالمية في التصدير.

وأكد عماد شحاتة، أن هناك حرص دولي على التواجد في المعارض المتخصصة مثل فود أفريكا الأمر الذي يساهم في تنمية حركة التجارة والصادرات المصرية ويحقق مستهدف الدولة ضمن خطة 2030، وتنمية سياحة المعارض في مصر خاصة في ظل وجود أكثر من ألف عارض في النسخة الحالية.

هذا وافتتح المعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. ويشارك أكثر من 1100 عارض خلال الدورة التاسعة لمعرض "فوود آفريكا" من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ويشهد المعرض مشاركة دولية قوية هذا العام بتواجد مشاركين من 39 دولة أجنبية.

ويُعد معرض فوود أفريكا من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية حيث يتضمن أغلب سلع الصناعات الغذائية وبصفة خاصة منتجات الألبان والجبن، ومنتجات الخضروات والفاكهة المجمدة، والمكرونة، والحلويات، والمخبوزات والحلوى، والعصائر والمشروبات، الأغذية المحفوظة، والتمور والتمور المصنعة.

و قال "شحاتة" أن الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري والصادرات المصرية، حيث تمثل الصناعات الغذائية 14% من إجمالي الصادرات المصرية، وتحتل المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية.

وأضاف أن الأسواق اليابانية أصبحت تستقبل حاصلات مصرية مثل التمور والسمسم والفاصوليا والفول رغم الاشتراطات القوية التي يضعها السوق الياباني

ويستهدف المعرض مساعدة الشركات المصرية المصنعة والمصدرة على زيادة صادراتها وإيجاد فرص تصديرية جديدة لها في أسواق مختلفة وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعة المصرية في قطاع الصناعات الغذائية الأمر الذي يؤهلها للمنافسة في الأسواق الخارجية من حيث السعر والجودة، كما أن المعرض يكتسب أهمية كبيرة خاصةً وأن هناك بعثة مشترين دوليين مصاحبة للمعرض تضم أكثر من 500 مشتري دولي من مختلف الأسواق الواعدة لقطاع السلع الغذائية مما سيعطي دفعة كبيرة للشركات لتعزيز التعاون المشترك مع نظيراتها الأجنبية.

يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.



