شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلات بـ 265 مليون جنيه لقطاع الأثاث والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على اهتمام الدولة وكافة أجهزتها المعنية بدعم وتطوير التجمعات الإنتاجية بكافة المحافظات وعلى رأسهم محافظة دمياط كواحدة من أهم المحافظات المنتجة للأثاث في مصر. وأشار إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز اهتمت بمساعدة أصحاب هذه المشروعات على التطور والنمو مما يؤهلهم لتوفير احتياجات السوق المحلي المتنوعة وتقديم منتجات تتفق مع أذواق المستهلكين بشرائحهم المختلفة، بالإضافة إلى فتح منافذ لتصدير تلك المنتجات خاصة بالدول العربية نظرا لرواجها في هذه الأسواق.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تقديم أوجه الدعم لصناع الأثاث بمحافظة دمياط وقدم لهم تمويلات بلغت حوالى 265 مليون جنيه خلال العشر سنوات الماضية تم من خلالها دعم هذه الصناعة وتمويل ما يزيد على 6 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 19.563 فرصة عمل كما قدم الجهاز دورات تدريبية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها لرفع قدراتهم الاستثمارية والفنية الإدارية.



وأكد رحمي على أن الجهاز يعمل على إقامة معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ومنتظم في القاهرة، على أكثر من دورة في العام الواحد، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من المعرض ستنطلق غدا الخميس 5 ديسمبر وحتى 14 من الشهر ذاته وذلك بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في القاهرة بالتعاون مع محافظة دمياط موضحا أن هذه الدورة تشهد رعاية واهتمام حزب مستقبل وطن للعمل على التوسع في تسويق منتجات المعرض في القاهرة الكبرى وفتح أبواب التعاقدات لتلك المصانع من خلال مختلف المحال التجارية الكبرى.



وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن منتجات الأثاث الدمياطي المعروضة بمعرض صنع في دمياط تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، وإقبالا كبير من الجمهور منذ انطلاق النسخة الأولى من المعرض عام 2016 خاصة وأن الجهاز يحرص على اختيار أفضل المصانع في هذا المجال وتشجيع أصحابها على عرض أفضل ما لديهم من منتجات في هذه المعارض.



ووجه رحمي الدعوة لمواطني دمياط للاستفادة من مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز من خلال فرعه بالمحافظة كما دعا مصنعي الأثاث للاستفادة من المبادرة التمويلية التي أطلقها الجهاز سابقا بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط" لتقديم تمويل لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وجدير بالذكر أن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع. ويشارك في المعرض خلال هذه النسخة عشرات العارضين من عملاء جهاز تنمية المشروعات وعارضين تابعين لمدينة الأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية للعاملين بصناعة الأثاث في دمياط، حيث يستقبل المعرض الزوار يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.



